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    Известный российский актер госпитализирован

    78-летний народный артист страдает повышенным давлением

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В московский госпиталь был доставлен народный артист России, актер Московского академического театра сатиры Михаил Державин. 78-летний народный артист страдает повышенным давлением.

    Как сообщает Report, информацию распространили российские СМИ. Артист попал в больницу с диагнозом левосторонняя пневмония. Состояние Михаила Державина ухудшилось, когда он находился дома. Супруга актера вызвала бригаду врачей скорой помощи, которые приняли решение об экстренной госпитализации М.Державина.

    Актера сразу же поместили в реанимационное отделение.

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