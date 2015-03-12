​Известный российский актер приезжает в Баку

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Народный артист России Эммануил Виторган приезжает с гастролями в Баку. Прославленный актер выступит с юбилейным представлением в Русском драмматическом театре им. Самеда Вургуна.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Русский драматический театр. 21 апреля бакинскому зрителю с участием Эммануила Виторгана, Людмилы Максаковой и заслуженной артистки Беларуси Анжелики Агурбаш будет представлен спектакль "Король Треф - карта любви".

Спектакль подготовлен в жанре музыкального фильма-спектакля. В спектакле происходит синтез трех жанров - кино, театра и эстрады.

Съемки музыкального фильма-спектакля проходили в Италии, Юрмале, Риге и Москве. Подготовительный процесс длился 7 месяцев.

Музыку к спектаклю написал дирижер Юрий Потеенко. За эту свою работу он получил приз "Золотой орел". Музыкальные номера в спектакле принадлежат известному композитору Игорю Крутому. Авторы слов песен - Джахан Полиева и Игорь Резник.

Билеты на спектакль можно приобрести в кассах города.