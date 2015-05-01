​Известный немецкий дирижер проведет в Баку мастер-классы

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 9 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Театра оперы и балета.

"Травиата" - одна из наиболее популярных и любимых постановок в репертуаре театра. Руководство театра пригласило на главные роли известных мастеров. Для дирижирования представлением приглашен известный немецкий дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Иммлингского фестиваля оперного искусства Корнелия фон Керссенброк.

Наряду с дирижированием, Корнелия фон Керссенброк проведет мастер-классы с ведущими солистами театра и артистами хора.

Партию Виолетты исполнит молодая вокалистка, заслуженная артистка, президентская стипендиатка Афаг Аббасова, роль Альфреда - заслуженный артист Фарид Алиев. Для исполнения партии Жермона приглашен ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Гришин.

В опере также задействованы народный артист Азербайджана, обладатель премии Гран-при I конкурса вокалистов имени Бюльбюля Али Аскеров (Маркиз де Обиньи), заслуженная артистка Сабина Вахабзаде (Флора) и молодой солист Талят Гусейнов (Доктор Гревил).