Известный британский актер на гала-вечере ООН рассказал об Азербайджане

Посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), известный британский актер Тео Джеймс на церемонии награждения, организованной Ассоциацией корреспондентов ООН (United Nations Correspondents Association - UNCA), рассказал о своем визите в Азербайджан.
Как сообщает американское бюро
В беседе с корреспондентом американского бюро Report актер отметил, что прекрасно провел время в Азербайджане, принял участие в продуктивных встречах. Он также передал приветствия азербайджанскому народу.
На церемонии награждения UNCA Тео Джеймс получил награду "Глобальный гражданин года".
Напомним, что Тео Джеймс принял участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку. Он выступил на церемонии презентации сети "Беженцы за климатические действия" UNHCR. В своей речи актер потребовал большей поддержки беженцев, пострадавших от изменения климата, и включения их в климатическую повестку.