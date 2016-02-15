​Известный азербайджанский музыкант удостоен премии ТЮРКСОЙ

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский музыкант, исполнитель на балабане Алихан Самедов удостоен специальной премии ТЮРКСОЙ.

Как сообщает Report, премию на концерте в Алматы (Казахстан) ему вручил генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Музыкант был удостоен награды за вклад в развитие тюркской музыки.

Отметим, что А.Самедов выступил на Концерте современной классической музыки тюркского мира в Казахской государственной филармонии им. Джамбула в Алматы.