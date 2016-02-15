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    ​Известный азербайджанский музыкант удостоен премии ТЮРКСОЙ

    Премию Алихану Самедову вручили в Казахстане

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский музыкант, исполнитель на балабане Алихан Самедов удостоен специальной премии ТЮРКСОЙ.

    Как сообщает Report, премию на концерте в Алматы (Казахстан) ему вручил генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

    Музыкант был удостоен награды за вклад в развитие тюркской музыки.

    Отметим, что А.Самедов выступил на Концерте современной классической музыки тюркского мира в Казахской государственной филармонии им. Джамбула в Алматы.  

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