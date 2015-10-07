​Известный азербайджанский кинорежиссер госпитализирован

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Фикрет Алиев госпитализирован.

Об этом Report сообщили члены семьи кинорежиссера.

Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.

Находящегося в реанимационном отделении Ф.Алиева позволяют посещать только членам его семьи.

Напомним, что Ф.Алиев родился 12 декабря 1939 года в Баку. В 1966 году он поступил на актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева, в 1972 году окончил во ВГИК в Москве двухлетние высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. С 1966 года работает на киностудии "Азербайджанфильм".

Он является режиссером фильмов "Золотая пропасть", "Сказка старого дуба", "Сон", "Последняя остановка", десятков выпусков сатирического киножурнала "Мозалан" и др. Ф.Алиев также создал образ Шамхала в художественном фильме "Кура неукротимая".

Последний снятый Ф.Алиевым фильм называется "Последняя остановка". Картина повествует о жизни стариков, живущих в доме престарелых.