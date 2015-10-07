​Известный азербайджанский кинорежиссер госпитализирован

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Фикрет Алиев госпитализирован.
Об этом Report сообщили члены семьи кинорежиссера.
Врачи расценивают его состояние как средней тяжести.
Находящегося в реанимационном отделении Ф.Алиева позволяют посещать только членам его семьи.
Напомним, что Ф.Алиев родился 12 декабря 1939 года в Баку. В 1966 году он поступил на актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М.А.Алиева, в 1972 году окончил во ВГИК в Москве двухлетние высшие курсы сценаристов и кинорежиссеров. С 1966 года работает на киностудии "Азербайджанфильм".
Он является режиссером фильмов "Золотая пропасть", "Сказка старого дуба", "Сон", "Последняя остановка", десятков выпусков сатирического киножурнала "Мозалан" и др. Ф.Алиев также создал образ Шамхала в художественном фильме "Кура неукротимая".
Последний снятый Ф.Алиевым фильм называется "Последняя остановка". Картина повествует о жизни стариков, живущих в доме престарелых.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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