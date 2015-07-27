 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Известный азербайджанский художник перенес операцию в США - ФОТО

    Заслуженный художник Азербайджана чувствует себя нормально

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Заслуженный художник Азербайджана Исмаил Мамедов перенес операцию.

    Как сообщает Report, художник прооперирован в одной из нью-йоркских клиник.

    После перенесенной операции состояние И.Мамедова расценивается как нормальное.

    В настоящее время члены семьи художника находятся в США.

    Напомним, что заслуженный художник Исмаил Мамедов родился в 1948 году в Баку.

    В 1963 году он поступил в Школу искусств имени Азима Азимзаде.

    В 1968 году стал студентом Ленинградского (ныне Санкт-Петербург) института живописи, скульптуры и архитектуры.

    Известный художник, талантливый график Исмаил Мамедов серьезно занимался театральной живописью.

    В 1996 году он работал художником-постановщиком в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, затем был главным художником Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии.

    И.Мамедов давал театральное оформление таким спектаклям, как "Правитель и его дочь" И.Эфендиева, "Виселица" Б.Вагабзаде, "Богатая женщина" А.Амирли и пр. В Музыкальном театре ему принадлежит оформление спектакля "Не та, так эта" У.Гаджибейли и пр.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi