​Известный азербайджанский художник перенес операцию в США - ФОТО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Заслуженный художник Азербайджана Исмаил Мамедов перенес операцию.

Как сообщает Report, художник прооперирован в одной из нью-йоркских клиник.

После перенесенной операции состояние И.Мамедова расценивается как нормальное.

В настоящее время члены семьи художника находятся в США.

Напомним, что заслуженный художник Исмаил Мамедов родился в 1948 году в Баку.

В 1963 году он поступил в Школу искусств имени Азима Азимзаде.

В 1968 году стал студентом Ленинградского (ныне Санкт-Петербург) института живописи, скульптуры и архитектуры.

Известный художник, талантливый график Исмаил Мамедов серьезно занимался театральной живописью.

В 1996 году он работал художником-постановщиком в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, затем был главным художником Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии.

И.Мамедов давал театральное оформление таким спектаклям, как "Правитель и его дочь" И.Эфендиева, "Виселица" Б.Вагабзаде, "Богатая женщина" А.Амирли и пр. В Музыкальном театре ему принадлежит оформление спектакля "Не та, так эта" У.Гаджибейли и пр.