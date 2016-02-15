​Известный азербайджанский дирижер примет участие в международном конкурсе в Казахстане

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ 25-30 марта в Астане пройдет I Международный конкурс вокалистов и дирижеров имени Еркегали Рахмадиева.

Об этом Report сообщил дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, старший педагог кафедры хорового дирижирования Бакинской музыкальной академии, главный дирижер Российской академической государственной филармонии Эюб Гулиев.

Конкурс пройдет при организационной поддержке министерства культуры Казахстана и Казахского национального университета искусств.

Эюб Гулиев приглашен в Казахстан в качестве члена жюри. Он также будет дирижировать оркестром в день закрытия конкурса.

I Международный конкурс вокалистов и дирижеров имени Еркегали Рахмадиева посвящен памяти народного артиста, бывшего министра культуры Казахстана и бывшего ректора казахстанской консерватории Еркегали Рахмадиева.

Эюб Гулиев приглашен на конкурс дочерью Еркегали Рахмадиева Мейлой Рахмадиевой.