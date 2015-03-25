Известные российские актеры выступят на бакинской сцене

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ 25 апреля на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета выступят известные российские актеры.

Как сообщает Report, в исполнении трех российских актеров будет представлен спектакль "Мужчины. Тайно выслушанные" по мотивам произведения Ясмин Резы.

Эта странная комедия, в которой не задействована ни одна женщина, написана актрисой и писательницей в 1994 году. Пьеса переведена на 35 языков и названа сенсацией года. Она поставлена на сцене одного из самых престижных театров Франции - "Comedie de Champs Elysees".

Приехавший в 1997 году в Россию французский режиссер Патрис Кербрат поставил русский вариант спектакля с участием Игоря Костолевского, Михаила Янушкевича и Михаила Филиппова.

С тех пор спектакль ставился в различных театрах страны, однако, по мнению критиков, первая постановка остается лучшей.

В Баку показ спектакля состоится 25 апреля в 20:00. Стоимость билетов в пределах 25-75 манатов.