​Известные российские актеры посетят Баку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоятся гастроли Большого драматического театра имени Товстоногова. Известные российские актеры 20 и 21 декабря выступят на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Азербайджанский государственный русский драматический театр.

Российский театр представит бакинским зрителям спектакль "Дядюшкин сон".

Главные роли в спектакле исполнят народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили.

Отметим, что гастроли проходят в рамках программы "Большие гастроли - 2015. Международная программа".

Организаторы гастролей - министерство культуры Российской Федерации и министерство культуры и туризма Азербайджана.