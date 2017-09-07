Известные певцы выступят с концертами на Площади фонтанов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Известные азербайджанские певцы Ильгар Саиль, Самир Раджабов, Эльхан Челеби и репер Анар Нагылбаз выступят с концертами на Площади фонтанов.

Как сообщили Report в Управлении культуры и туризма города Баку, концерты состоятся 8 и 9 сентября в 19:00.

Они пройдут в рамках программы "Retro Bakı", проводимой по проекту управления при организаторстве Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью.

Отметим, что проект преследует цель организовать досуг населения и туристов, продемонстрировать произведения корифеев.

Концерты продлятся до 15 сентября.