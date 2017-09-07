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    Известные певцы выступят с концертами на Площади фонтанов

    На сцену выйдут Ильгар Саиль, Самир Раджабов, Эльхан Челеби и репер Анар Нагылбаз

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Известные азербайджанские певцы Ильгар Саиль, Самир Раджабов, Эльхан Челеби и репер Анар Нагылбаз выступят с концертами на Площади фонтанов.

    Как сообщили Report в Управлении культуры и туризма города Баку, концерты состоятся 8 и 9 сентября в 19:00.

    Они пройдут в рамках программы "Retro Bakı", проводимой по проекту управления при организаторстве Центра по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью.

    Отметим, что проект преследует цель организовать досуг населения и туристов, продемонстрировать произведения корифеев.

    Концерты продлятся до 15 сентября. 

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