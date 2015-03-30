​Известной актрисе исполняется 70 лет

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народной артистки, лауреата Государственной премии СССР, председателя Союза кинематографистов Азербайджана Шафиги Мамедовой. Как сообщает Report, Шафиге Мамедовой исполняется 70 лет.

Шафига Мамедова родилась в 1945 году в городе Дербенте. В 1968 году окончила актерский факультет Азербайджанского Государственного Театрального Института. В 1980 году за роль Диляры в пьесе Анара "Летние дни города" Шафига Мамедова была удостоена Государственной премии Азербайджана, в 1981 году за роль жены следователя в фильме Расима Оджагова "Допрос" была удостоена Государственной премии СССР.

В 1968 году актриса была принята в труппу Академического национального драматического театра. Она создала незабываемые образы Гертруды в "Гамлете" Шекспира, Соны в "Разочарованной девушке" Александра Ширванзаде, Маши в "Живом трупе" Льва Толстого, Севды в "Хайаме" Гусейна Джавида, Пырпыз Соны в "Сборище сумасшедших" Джалила Мамедкулизаде и др.

В 1980 году она отдаляется от театра и начинает педагогическую деятельность в АГУКИ.

Шафига Мамедовой также создала интересные образы в таких фильмах как "Чернушка", "Деде Горгуд", "Допрос", "Наш Джабиш муаллим", "День рождения", "Цена счастья" и других.

Отметим, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева Шафига Мамедова удостоилась "Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики".