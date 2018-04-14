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    Известная итальянская балетная труппа впервые выступит в Баку

    Spellbound Contemporary Ballet представит программу в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Известная итальянская балетная труппа "Spellbound Contemporary Ballet" впервые  выступит в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Италии в Азербайджане, 21 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет представлены их программа "Один вечер со Spellbound".

    Итальянская балетная труппа была основана в 1994 году известным хореографом Мауро Астольфи, который является одним из ведущих итальянских хореографов современности. "Spellbound Contemporary Ballet" известен благодаря своему уникальному фирменному стилю, работе на грани между классическим балетом и современным танцем.  

    Spellbound с его постановками регулярно участвует в крупных национальных и международных фестивалях, включая Венецианскую биеннале.

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