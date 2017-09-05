Известная индийская группа выступит с концертами в Азербайджане

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 10-14 сентября в Азербайджане будет находиться индийская музыкальная группа Indian Ocean.

Как сообщили Report из посольства Индии в Азербайджане, 11 сентября в 19:00 группа выступит с концертом на Бакинском приморском бульваре, а 13 сентября в 19:00 - Сумгайытском приморском бульваре.

Вход на концерты свободный.

Indian Ocean всегда имел большой успех как в Индии, так и за пределами страны.

Приезд музыкантов в Азербайджан является составной частью мероприятий, приуроченных к 25-летию дипломатических отношений между Индией и Азербайджаном.

Организаторы мероприятия - Индийский совет по культурным связям (ICCR) и Индийская ассоциация в Азербайджане (IAA) приглашают на концерты всех желающих.