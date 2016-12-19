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    Известная голливудская актриса скончалась в возрасте 99 лет

    Ее первым мужем был турецкий политик

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, американская актриса венгерского происхождения умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет. 

    Согласно информации, Габор, которая отличалась ослепительной красотой и вела бурную светскую жизнь, была 9 раз замужем. Ее первым мужем был турецкий политик.

    Некоторое время актриса жила в Турции, где в 1991 году вышла книга о ее биографии.

    В ней известная актриса призналась, что была влюблена в Мустафу Кемаля Ататюрка. 

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