Известная голливудская актриса скончалась в возрасте 99 лет

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, американская актриса венгерского происхождения умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет.

Согласно информации, Габор, которая отличалась ослепительной красотой и вела бурную светскую жизнь, была 9 раз замужем. Ее первым мужем был турецкий политик.

Некоторое время актриса жила в Турции, где в 1991 году вышла книга о ее биографии.

В ней известная актриса призналась, что была влюблена в Мустафу Кемаля Ататюрка.