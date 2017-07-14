Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Израильский театр юного зрителя продемонстрирует в Азербайджане спектакли.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, директор ТЮЗа, заслуженный деятель искусств Мубариз Гамидов встретился с израильским коллегой, директором и актером Израильского театра юного зрителя Шаулем Тиктинер.

На встрече обсудили связи между азербайджанским и израильским театрами, вопросы осуществления новых проектов с участием двух театральных трупп, коснулись спектаклей, которые в новом сезоне представит в Баку Израильский театр юного зрителя.

М.Гамидов заявил о заинтересованности в создании творческих связей с действующим в Тель-Авиве Театром юного зрителя: "Во время участия на международных фестивалях мы общались с израильскими коллегами. Они уже осведомлены об Азербайджанском театре юного зрителя, репертуаре и желают сотрудничать с нами. Это станет нашим первым международным проектом с израильскими коллегами. Надеюсь, что нам удастся успешно реализовать и этот проект".

Согласно достигнутой договоренности, в новом театральном сезоне израильский театр выступит в ТЮЗе со спектаклями "Бременские музыканты" и "Маленький принц", затем коллектив Азербайджанского театра юного зрителя посетит Тель-Авив.