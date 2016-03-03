Избран новый председатель Союза ашугов Азербайджана

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Состоялось заседание правления Союза ашугов Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании, на которое не были допущены председатели прессы, был избран новый председатель.

Согласно решению, председателем Союза ашугов избран Магеррам Гасымлы.

Напомним, что данный пост занимал покойный Залмхан Ягуб. Он был избран председателем 29 августа 2008 года. З.Ягуб скончался 9 января 2016 года.

Отметим, что Магеррам Гасымлы родился в 1958 году в селе Алакол Товузского района. Он окончил филологический факультет Азербайджанского государственного университета.

С 2008 года является первым секретарем Союза ашугов Азербайджана.

В Азербайджане опубликовано более 250 научных статей и 2 монографии, за рубежом издано более 20 статей М.Гасымлы.