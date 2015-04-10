Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Известная итальянская киноактриса Изабелла Росселлини возглавит специальное жюри Каннского фестиваля в номинации "Особый взгляд". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, она официально подтвердила свое согласие принять на себя эти обязанности.

В жюри престижного конкурса, который пройдет с 13 по 24 мая, войдут известные деятели культуры, журналисты и организаторы киносмотра. Его окончательный состав будет представлен в этом месяце на пресс-конференции, посвященной программе 68-го Каннского фестиваля.

Конкурс "Особый взгляд" был впервые учрежден в 1978 году, чтобы поощрить наиболее оригинальные ленты и помочь раскрытию новых талантов. С тех пор он стал одной из самых престижных номинаций кинофорума в Канне. На этот раз членам специального жюри предстоит оценить около двадцати работ.

Изабелла Росселлини - дочь итальянского кинорежиссера и основоположника неореализма Роберто Росселлини - дебютировала в кино совсем юной в качестве художницы по костюмам в фильме своего отца. Она снималась в картинах братьев Тавиани, Нормана Мейлера, Никиты Михалкова, Дэвида Линча.