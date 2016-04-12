Из музея в США украдены семь работ Энди Уорхола

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Неизвестные похитили из музея в американском городе Спрингфилд, штат Миссисипи, семь картин американского художника Энди Уорхола, на которых изображены банки с супом "Кэмпбелл", сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщает ФБР, кража была совершена еще 7 апреля. Ее обстоятельства ведомство не уточняет. Известно только, что все семь украденных полотен входят в цикл из десяти картин, посвященных супу "Кэмпбелл".

За информацию об украденных произведениях ФБР предлагает вознаграждение в 25 тысяч долларов. Стоимость похищенных картин в сообщении не приводится, однако известно, что весь цикл из десяти картин оценивается примерно в полмиллиона долларов.

Картины с изображением разного количества банок консервированного супа "Кэмпбэлл" были одними из тех работ Уорхола, что принесли ему всемирную славу. Он написал их в 1962 году.