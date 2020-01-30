Из галереи в Стокгольме украдены скульптуры Дали

Более десяти скульптур работы Сальвадора Дали были похищены в четверг из галереи Couleur в центральном районе Эстермальм в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, стоимость похищенного оценивается миллионами крон (сотнями тысяч долларов).

Полиция начала расследование и считает, что в галерее побывало не менее двух злоумышленников, которые скрылись с места преступления на машине. Пока детали ЧП не раскрываются. "Было украдено несколько предметов, но по причине секретности следствия я не могу раскрыть стоимость похищенного, - отметила представитель столичной полиции Туве Хэгг. - Нам предстоит посмотреть, есть ли в этом месте камеры, которые засняли происшествие".