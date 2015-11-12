Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прошел IV Международный фестиваль дружбы "Гармония" при организаторстве Центральной школы искусств имени Гара Гараева и Союз развития грузинского фольклора и классической музыки.

Как сообщает Report, в мероприятии в большом зале Центральной школы искусств имени Гара Гараева помимо учащихся школы участвовали также ученики одиннадцатилетних музыкальных школ столицы: №2, 11 имени Р.Бейбутова, №12 имени Т.Гулиева, №15 имени Р.Гаджиева, №26 имени М.Магомаева, №35 имени Г.Шароева.

В первый день фестиваля прозвучали более сотни азербайджанских, грузинских, русских и европейских песен в исполнении детей из Азербайджана и Грузии.

Жюри представило победителям дипломы и награды.

Отметим, что данное мероприятие, проводимое при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана, создает условия для обмена творческим опытом между специалистами, и служит укреплению дружеских отношений между Азербайджаном и Грузией.