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İTV объявляет прием песен на Евровидении-2022

İTV объявляет прием песен на Евровидении-2022 В Азербайджане начался национальный отборочный тур песенного конкурса "Евровидение".
Искусство
30 декабря 2021 г. 16:23
İTV объявляет прием песен на Евровидении-2022

В Азербайджане начался национальный отборочный тур песенного конкурса "Евровидение".

Как сообщили Report в пресс-службе Общественного телевидения Азербайджана (İTV), желающие принять участие в песенном конкурсе могут отправить свои песни до 31 января на электронный адрес [email protected]

Национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане İTV объявил условия отбора песни, которая будет представлять нашу страну на конкурсе песни "Евровидение-2022" в Турине, Италия.

В соответствии с требованиями Европейского вещательного союза (EBU) длительность песни должна быть максимум 3 минуты. Песня не должна быть опубликована публично до 1 сентября 2021 года или официально в любых средствах массовой информации (телевидение, радио или интернет-ресурсы). Участники отборочного тура должны также предоставить краткую информацию о себе.

Отметим, что песенный конкурс” Евровидение-2022 " пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая.

Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе является композитор Иса Меликов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı “Avroviziya-2022”də təmsil edəcək mahnının seçimi üzrə qəbula başlanılıb

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