İTV объявляет прием песен на Евровидении-2022

В Азербайджане начался национальный отборочный тур песенного конкурса "Евровидение".
Как сообщили Report в пресс-службе Общественного телевидения Азербайджана (İTV), желающие принять участие в песенном конкурсе могут отправить свои песни до 31 января на электронный адрес [email protected]
Национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане İTV объявил условия отбора песни, которая будет представлять нашу страну на конкурсе песни "Евровидение-2022" в Турине, Италия.
В соответствии с требованиями Европейского вещательного союза (EBU) длительность песни должна быть максимум 3 минуты. Песня не должна быть опубликована публично до 1 сентября 2021 года или официально в любых средствах массовой информации (телевидение, радио или интернет-ресурсы). Участники отборочного тура должны также предоставить краткую информацию о себе.
Отметим, что песенный конкурс” Евровидение-2022 " пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая.
Руководителем азербайджанской делегации на конкурсе является композитор Иса Меликов.