​Археологи нашли предполагаемое место суда над Христом

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.
Израильские ученые сделали находку случайно – их целью была проверка почвы на предмет ценностей, которым может повредить расширение музея Башни Давида.
Здание, фрагменты которого обнаружили археологи, было дворцом царя Ирода, в котором, предположительно, квартировал Понтий Пилат, и где над Иисусом проводился судебный процесс.
Ученые отмечают, что это место – лишь одна из версий, однако для многих христиан оно может оказаться одним из ключевых при паломничестве на Святую Землю.
News DepartmentАвтор новости
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