​Археологи нашли предполагаемое место суда над Христом

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В ходе раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили остатки здания, в котором, как предполагается, происходил суд над Иисусом Христом.

Как передает Report, об этом сообщает The Washington Post.

Израильские ученые сделали находку случайно – их целью была проверка почвы на предмет ценностей, которым может повредить расширение музея Башни Давида.

Здание, фрагменты которого обнаружили археологи, было дворцом царя Ирода, в котором, предположительно, квартировал Понтий Пилат, и где над Иисусом проводился судебный процесс.

Ученые отмечают, что это место – лишь одна из версий, однако для многих христиан оно может оказаться одним из ключевых при паломничестве на Святую Землю.