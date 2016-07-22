Исполняется 75 лет со дня рождения народной артистки Флоры Керимовой

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ 23 июля - день рождения известной певицы, народной артистки Флоры Керимовой.

Как сообщает Report, Флоре Керимовой исполняется 75 лет.

В заявлении Report Ф.Керимова сообщила, что не отмечает дни рождения, поэтому не будет отмечать и юбилей: "23 июля - день оккупации Агдама, поэтому я не намерена отмечать день рождения, несмотря на юбилей. Будут поздравления, спасибо всем, кто любит и ценит меня".

Напомним, что Флора Керимова родилась в 1941 в Баку. В 1964 году окончила Бакинский музыкальный техникум им. А.Зейналлы. В 1971 году окончила Азербайджанский государственный медицинский институт, а в 1977 году - Азербайджанскую государственную консерваторию.

С 1983 года - солистка Азербайджанской государственной телерадиокомпании. Певица является исполнительницей таких жанров, как классическая европейская опера, национальная опера, народные песни, композиторские песни, классическая арт-эстрада.