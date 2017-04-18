Исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Вицина

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР, российского актера театра и кино Георгия Вицина.

Как сообщает Report, Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года, но официально днем его рождения стало 23 апреля 1918 года. Принято считать, что изменения в документы внесла его мать, чтобы отправить ребенка в оздоровительную школу, где имелось место исключительно в младшей группе. По другим данным, свою дату рождения знаменитый артист исправил сам, чтобы раньше поступить в актерскую студию.

Для миллионов зрителей Вицин навсегда запомнился по таким фильмам как "Пес Барбос и необычный кросс" (1961), "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Операция Ы и другие приключения Шурика" (1965), "Джентльмены удачи" (1971) и др.

"Пес Барбос и необычный кросс" стал первым фильмом, в котором зрители познакомились с харизматичной бандой жуликов, впоследствии ставшей самой известной кинотроицей Советского Союза, - Трусом, Балбесом и Бывалым. Г. Вицин исполнил в этом фильме роль Труса.

Несмотря на роли, которые он играл, в реальной жизни актёр не пил и не курил, вёл здоровый образ жизни, увлекался дыхательной гимнастикой йогов.

Георгий Вицин скончался в октябре 2001 года в одной из московских больниц. Причиной смерти актёра стали хронические заболевания печени и сердца.