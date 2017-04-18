 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Исполнилось 100 лет со дня рождения Георгия Вицина

    Этот известный актер родился 18 апреля 1917 года, но официально днем его рождения стала другая дата

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Исполнилось 100 лет со дня рождения народного артиста СССР, российского актера театра и кино Георгия Вицина.

    Как сообщает Report, Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года, но официально днем его рождения  стало 23 апреля 1918 года. Принято считать, что изменения в документы внесла его мать, чтобы отправить ребенка в оздоровительную школу, где имелось место исключительно в младшей группе. По другим данным, свою дату рождения знаменитый артист исправил сам, чтобы раньше поступить в актерскую студию.

    Для миллионов зрителей Вицин навсегда запомнился по таким фильмам как "Пес Барбос и необычный кросс" (1961), "Женитьба Бальзаминова" (1964), "Операция Ы и другие приключения Шурика" (1965), "Джентльмены удачи" (1971) и др. 

    "Пес Барбос и необычный кросс" стал первым фильмом, в котором зрители познакомились с харизматичной бандой жуликов, впоследствии ставшей самой известной кинотроицей Советского Союза, - Трусом, Балбесом и Бывалым. Г. Вицин исполнил в этом фильме роль Труса.

    Несмотря на роли, которые он играл, в реальной жизни актёр не пил и не курил, вёл здоровый образ жизни, увлекался дыхательной гимнастикой йогов.

    Георгий Вицин скончался  в октябре 2001 года  в одной из московских больниц. Причиной смерти актёра стали хронические заболевания печени и сердца. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi