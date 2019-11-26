Гендиректор Третьяковской галереи: Искусство является замечательным мостом между странами и народами

По инициативе дуайена дипломатического корпуса в Москве, посла Азербайджанской Республики Полада Бюльбюльоглу, при содействии Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Российской Федерации и материальной поддержке Газпромбанка состоялся торжественный прием с посещением выставки русского художника Василия Поленова.

"Сегодня замечательный вечер. Здесь присутствуют послы более 50 стран. Я очень благодарна и МИД РФ и дуайену дипломатического корпуса, чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу и нашему давнему партнеру Газпромбанку за то, что они организовали этот прекрасный вечер, где люди могут насладиться общением друг с другом, общением с искусством и поднять бокалы".

Об этом российскому бюро Report заявила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Для нас подобные посещения очень важны, поскольку русское искусство немного недооценено в мире и, мне кажется, что приход сюда послов стран Европы, Латинской Америки, Африки и Азии - это очень важный знак того, что русская культура имеет универсальное значение, универсальный смысл. Искусство всегда было и остается замечательным мостом между странами и народами и сегодняшний вечер тому лучшее доказательство", - сказала она.

Гендиректор Третьяковской галереи подчеркнула, что за прошедшие три года они провели две выставки азербайджанских художников: "Первой была ретроспективная выставка Таира Салахова - одного из моих самых любимых художников. Также мы провели выставку азербайджанских художников "Созвездие Абшерона". Сейчас ведем разговор о большой выставке азербайджанского искусства за рубежом. Пока мы не вступили в завершающую стадию подготовки проекта, не буду вдаваться в детали".

Она также отметила, что сейчас в Западном крыле Третьяковской галереи проходит Московское биеннале современного искусства, на которой представлены и азербайджанские художники: "Я очень рада, что на этой выставке представлены работы двух азербайджанских художников и участие этих художников поддержано Фондом Гейдара Алиева. Я счастлива, что смогла сопровождать по этой выставке первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, которой выставка очень понравилась. В процессе прохода по выставке с ней было очень интересно беседовать, очень интересно видеть, как она воспринимает современное искусство, на какие работы реагирует с особым вниманием. Она человек невероятной образованности, не говоря уже о том, что это одна из самых прекрасных женщин, которых я встречала в своей жизни".

Говоря о недавнем открытии реставрированного павильона Азербайджана на ВДНХ, Трегулова назвала его прекрасным местом, объединившим историю, культуру и традиции страны: "Павильон Азербайджана - это замечательная архитектура конца 30-х годов, которая удивительно тщательно и тонко была отреставрирована, в том числе и силами азербайджанских мастеров. Мне кажется, что сегодня это прекрасное пространство, которое представляет и культуру и традиции Азербайджана и все то невероятное богатство земли, которая рождает такую красоту, что просто невозможно относиться к плодам этой земли как к чему-то, что можно просто потреблять. Этим надо, в первую очередь, любоваться и понимать, что это отражение красоты этой страны, ее сложной и долгой истории. Для тех, кто сегодня в огромном количестве приходит на ВДНХ, этот павильон станет очень важной точкой притяжения".