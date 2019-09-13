Иреванский театр откроет новый сезон спектаклем "Эпос истории геноцида"

138-й сезон Иреванский государственный драматический театр имени Джафара Джаббарлы откроет спектаклем поэта-драматурга Ифтихара "Эпос истории геноцида" ("Soyqırımı tarixinin dastanı").

Об этом Report сообщил пресс-секретарь театра Теймур Байрамов.

По его словам, постановку представят 15 сентября в 19:00 на сцене Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

Режиссер-постановщик спектакля, художник-оформитель и хореограф - заслуженный работник культуры Ифтихар Пириев, композитор - Мухтар Абсейнов, ассистент режиссера - Бахруз Хикметоглу, музыкальный оформитель - Чингиз Халилов.

В ролях актеры Натик Газиев, Ниямеддин Сафаралиев, Амрулла Нуруллаев, Мудвер Неметова, Севиндж Гусейнова и другие.

Спектакль повествует о геноциде, учиненном армянами против азербайджанского народа в начале XX века.