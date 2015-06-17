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    ​Иреванский театр завершит сезон спектаклем "Первое эхо Республики"

    Запланированный на 30 июня спектакль посвящен событиям, происходящим в Турции в 1919-1923 годах

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Иреванский государственный азербайджанский драматический театр им. Д.Джаббарлы завершит 133-й театральный сезон спектаклем "Первое эхо Республики" ("Джумхурийетин илк седасы") по мотивам произведения турецкого писателя Демета Чизмели.

    Как сообщает Report, запланированный на 30 июня спектакль повествует о событиях, произошедших в Турции в 1919-1923 годах.

    Спектакль поставлен молодым режиссером Ниджатом Мирзазаде. В главных ролях - Натик Газиев (Ататюрк), Ахлиман Аршадлы (Гарабекир паша). В ролях - заслуженный артист Вагиф Керимов, актеры Эльчин Гаджиев, Ровшан Джафаров и др.               

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