​Иреванский театр завершит сезон спектаклем "Первое эхо Республики"

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Иреванский государственный азербайджанский драматический театр им. Д.Джаббарлы завершит 133-й театральный сезон спектаклем "Первое эхо Республики" ("Джумхурийетин илк седасы") по мотивам произведения турецкого писателя Демета Чизмели.

Как сообщает Report, запланированный на 30 июня спектакль повествует о событиях, произошедших в Турции в 1919-1923 годах.

Спектакль поставлен молодым режиссером Ниджатом Мирзазаде. В главных ролях - Натик Газиев (Ататюрк), Ахлиман Аршадлы (Гарабекир паша). В ролях - заслуженный артист Вагиф Керимов, актеры Эльчин Гаджиев, Ровшан Джафаров и др.