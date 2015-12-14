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    Иранский режиссер поставит спектакль на сцене Лянкяранского театра

    Состоится премьера спектакля, поставленного по мотивам произведения иранского писателя Бахрама Бейзая Илан-султан

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Лянкяранский государственный драматический театр имени Наджаф бека Везирова готовится в премьере нового спектакля. 

    Как сообщил в заявлении Report директор театра Тофиг Гейдаров, 16 декабря состоится премьера спектакля, поставленного по мотивам произведения иранского писателя Бахрама Бейзая "Илан-султан" ("Змея-султан"). 

    По его словам, Лянкяранский государственный драматический театр подписал соглашение с главным управлением театра и драматического искусства министерства культуры Ирана. 

    Напомним, что Лянкяранский государственный драматический театр в январе примет участие в международном фестивале "Фаджр", проводимом в Иране. Театр выступит со спектаклем "Илан-султан" в Тебризе, Урмии, Эрдебиле. 

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