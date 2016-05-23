Иранский фильм удостоен премии Каннского кинофестиваля

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале в этом году достался иранскому актеру Шахабу Оссейни, который сыграл в фильме Асгара Фархади "Клиент". Как сообщает Report, cам Фархади был награжден призом за лучший сценарий к этому фильму.

Главной награды кинофестиваля - "Золотой пальмой ветви" - удостоен фильм британского режиссера Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк".

Для Лоуча, которому в следующем месяце исполнится 80 лет, это вторая победа в Каннах: в 2006 году главный приз получил его фильм "Ветер, что колышет вереск".

Драма "Я, Дэниел Блейк" рассказывает о злоключениях плотника из Ньюкасла, который после инфаркта не может работать и пытается добиться пособий от государства.

Гран-при кинофестиваля достался канадскому режиссеру Ксавье Долану.

Лучшей актрисой признана филиппинка Жаклин Жозе за главную роль в фильме Брийанте Мендоза "Мама Роза".

Спецприз жюри присужден Андреасу Арнольду за фильм "Американская милашка". Напомним, что в этом году жюри возглавлял австралийский режиссер Джордж Миллер, а вместе с ним судили французский режиссер и сценарист Арно Деплешен, американский актер Дональд Сазерленд, американская актриса Кирстен Данст, итальянская актриса и режиссер Валерия Голино, датский актер Мадс Микельсен, французская актриса Ванесса Паради, венгерский режиссер, обладатель "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке Ласло Немеш и иранский продюсер Катайн Шахаби.

В параллельной программе "Особый взгляд" победил фильм Юхо Куосманена "Самый счастливый день Олли Мяки" из Финляндии. Приз за лучший режиссерский дебют "Золотая камера" получил француз Уде Беньямин за ленту "Божественные".

Почетная "Золотая пальмовая ветвь" вручена французскому актеру Жан-Пьеру Лео.