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    Иранский дирижер выступит в Музыкальном театре

    Он будет управлять спектаклями Не та, так эта, Аршын мал алан

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Известный иранский музыкант, дирижер Бардиа Киярес выступит в Азербайджанском государственном музыкальном театре.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в сентябре в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли дирижер будет управлять спектаклями "Не та, так эта", "Аршын мал алан".

    Показ спектаклей состоится 23-24 сентября.

    Отметим, что Б.Киярес выступал с концертами в Германии, Австрии, Дании, Швеции, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.

    С 2008 года он сотрудничает с ведущими дирижерами мира. 

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