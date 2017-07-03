Иранский дирижер выступит в Музыкальном театре

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Известный иранский музыкант, дирижер Бардиа Киярес выступит в Азербайджанском государственном музыкальном театре.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в сентябре в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли дирижер будет управлять спектаклями "Не та, так эта", "Аршын мал алан".

Показ спектаклей состоится 23-24 сентября.

Отметим, что Б.Киярес выступал с концертами в Германии, Австрии, Дании, Швеции, Швейцарии, Испании, Италии, Франции, Великобритании и Бельгии.

С 2008 года он сотрудничает с ведущими дирижерами мира.