Иранский дирижер примет участие на Международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибекова

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Молодой иранский музыкант Бардия Киарас будет дирижировать оркестром Азербайджанского государственного музыкального театра в ходе Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибекова, который состоится в сентябре в Баку, сообщает Report со ссылкой на Tehran Times.

Отмечается, что данное решение было принято после встречи иранского музыканта с директором Азербайджанского музыкального театра Алигисматом Лалаевым в Баку.

"В ходе поездки в Баку, я встретился с Лалаевым, который пригласил меня дирижировать азербайджанскую музыкальную комедию "Мешади Ибад" и оперетту "Аршин Мал Алан" в исполнении Азербайджанского государственного музыкального театра на данном фестивале", - заявил Б.Киарас.

Проведение концертов запланировано на 23-24 сентября.

По словам Б.Киараса, он всегда интересовался азербайджанского музыкой, так как его отец был знаком с культурой региона. "Я рад, что приму участие в таком большом фестивале", - добавил он.



