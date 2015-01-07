Иностранный режиссер снимет фильм "Али и Нино" в Ичеришехер

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В конце февраля в Баку начнутся съемки фильма "Али и Нино". Фильм экранизирует гражданин Великобритании, индиец по национальности Асиф Кападиа.

Как сообщает Report со ссылкой на британский интернет канал KFTV, продюсер фильма Крис Тикер.

Главную роль исполнит израильский киноактер Адам Бакри.

Режиссер фильма Асиф Кападиа неоднократно становился победителем самых престижных кинофестивалей.

Картина "Али и Нино" экранизируется по мотивам одноименного романа Гурбана Саида. Автор сценария - Кристофер Хемптон. Он прочитал изданный в 1937 году в Германии вариант романа "Али и Нино" и тема романа ему очень понравилась.

Основные кадры фильма снимут в Ичеришехер.