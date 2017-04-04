Инара Бабаева выступит на сцене белорусского театра

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Инара Бабаева приглашена в Белоруссию для выступления 8 апреля на сцене минского театра.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, здесь она исполнит партию Джильды в опере известного итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".

Одним из партнеров Инары Бабаевой будет хорошо известный бакинскому зрителю исполнитель роли Риголетто Владимир Громов. На роль Герцога театр пригласил солиста Львовской национальной оперы Михаила Малафия.

Дирижер – итальянский маэстро Джанлука Марчиано.

Отметим, что спектакль, в котором выступит азербайджанская вокалистка, посвящен памяти известного белорусского оперного певца, народного артиста Юрия Бастрикова.