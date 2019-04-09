"Игры дьявола" в Баку

13 апреля в Азербайджанском государственном русском драматическом театре им.Самеда Вургуна состоится премьера спектакля по пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева "Игры дьявола", сообщили Report в пресс-службе театра.
Режиссер-постановщик - Кямран Шахмардан (Финляндия), художник по декорациям и костюмам - Валерий Полуновский (Санкт-Петербург), музыкальное оформление - Владимир Неверов (заслуженный работник культуры Азербайджана), видеоинсталяция - Агиль М.Гулиев, хореография - Камилла Гусейнова.
В спектакле заняты народный артист Азербайджана - Мабуд Магеррамов, заслуженная артистка Азербайджана - Мелек Абасзаде, а также артисты театра: Руфат Назаров, Теймур Рагимов, Белла Сафина, Заур Терегулов, Румия Агаева, Олеся Гасымова, Ляман Садыхова, Тамилла Абуталыбова, Самира Рустамова, Джохар Абдуллаев, Эмиль Атрашкевич, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Заур Искендеров.
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