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Пианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе

Пианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе Пианистки из Азербайджана завоевали призовые места на международном музыкальном конкурсе 21st Century Talants
Искусство
4 октября 2021 г. 17:23
Пианистки из Азербайджана заняли призовые места на международном музыкальном конкурсе

Пианистки из Азербайджана завоевали призовые места на международном музыкальном конкурсе 21st Century Talants.

Как передает Report, организационный комитет этого конкурса базируется в столице Канады Оттаве, но сам конкурс проводился в онлайн формате, с помощью открытого голосования и с учетом мнения компетентного жюри.

Ученицы 1-ой музыкальной школы города Сумгайыта - Айтадж Велизаде (13 лет) заняла 2-е место на конкурсе, исполнив на фортепиано "Экспромт Шуберта" , а Валерия Ольховая (11 лет) - 3-е место, исполнив "Sonatina Op.20 n1, C major by F Kuhlau".

Мама Валерии Ольховой, Юлия, признается, что они разбирали произведения с конца прошлого учебного года и заранее о данном конкурсе не знали. "О конкурсе стало известно в августе, но так как программа была готова, решили, что стоит принять участие.

Для участия в конкурсе необходимо было выбрать лишь одну музыкальную композицию длительностью не более 10 минут. Далее, выступление нужно было снять на видео и загрузить в YouTube, представив на открытый доступ. Так как конкурс проводился в онлайн формате, данный шаг был обязателен для оценки выступлений со стороны жюри, также учитывались результаты открытого голосования, которое определялось количеством поставленных лайков".

Музыкальный конкурс талантов 21st Century Talants проводится дважды в год и поддерживает музыкантов разного возраста. Он помогает им получить признание на международном уровне, повышая осведомленность во всем мире об их достижениях и обеспечивая платформу для живых выступлений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın gənc pianoçuları beynəlxalq müsabiqədə yüksək nəticə göstəriblər

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