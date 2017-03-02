Художественный фильм "Красный сад" удостоен премии "Ника"

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Художественный фильм "Красный сад" объявлен в России номинантом на премию "Лучший фильм стран СНГ и Прибалтики" 30-й премии "Ника".

Как сообщили Report из Киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, "Ника" является национальной кинематографической премией, учреждённой Российской академией кинематографических искусств.

Фильм "Красный сад" совместного производства Азербайджана и России снят при поддержке министерства культуры и туризма Киностудией "Азербайджанфильм" им. Джафара Джаббарлы и российской кинокомпанией "WeiT Media".

Он был представлен во многих фестивалях, 12-м Международном кинофестивале "Евразия" в Казахстане, 38-м Каирском международном кинофестивале в Египте, 5-м Международном кинофестивале "Ван гёлю" в Турции и др.

Оператор-постановщик - Максим Дроздов, художник-постановщик - Леонид Карпов, композитор - Салман Гамбаров, исполнительные продюсеры – Тофик Мусаев, Тимур Джафаров, Назим Гусейнов, продюсеры – Мушвиг Хатамов ("Азербайджанфильм") и Тимур Вайнштейн ("WeiT Media").

В главных ролях - Магсуд Мамедов, Гюльзар Гурбанова, Талех Бадиев и другие.