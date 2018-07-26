"Хор Турецкого" выступит в Центре Гейдара Алиева

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ 10 октября "Хор Турецкого" даст концерт в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в Центре, в концертную программу войдут как шедевры мировой классики, так и народные песни.

"Хор Турецкого" является музыкальным феноменом XXI века, уникальным сочетанием вокала, актерского мастерства и неординарной харизмы.

"Хор Турецкого" дебютировал в 1990 году. Создателем и художественным руководителем коллектива является народный артист России Михаил Турецкий.

Билеты на концерт в Баку можно приобрести в кассах Центра Гейдара Алиева и в точках продаж iTicket.az.