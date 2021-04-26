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Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"

Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер" Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер"
Искусство
26 апреля 2021 г. 06:47
Хлоя Чжао завоевала Оскар в категории Лучший режиссер

Режиссер картины "Земля кочевников" Хлоя Чжао завоевала "Оскар" в категории "Лучший режиссер".

Как передает Report, трансляцию 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США в Лос-Анджелесе вел телеканал ABC.

В этой категории впервые в истории были представлены сразу две женщины, конкуренцию Чжао составляла британская актриса Эмиральд Феннел за "Девушку, подающую надежды". В этой категории также были представлены датчанин Томас Винтерберг ("Еще по одной"), Дэвид Финчер ("Манк") и Ли Айзек Чун ("Минари").

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Версия на азербайджанском языке Xloya Çjao "Ən yaxşı rejissor" kateqoriyası üzrə "Oskar" mükafatı alıb

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