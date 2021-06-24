Харрисон Форд получил травму на съемках пятой части "Индианы Джонса"

Американский актер Харрисон Форд получил травму на съемках пятой части франшизы "Индиана Джонс".
Как передает Report, об этом пишет
Подчеркивается, что 78-летний Форд, который является исполнителем главной роли, в ходе репетиции сцены боя травмировал плечо.
В заявлении отмечается, что съемочная команда продолжит производство ленты, в настоящее время проводится оценка требуемого курса лечения. График съемок будет изменен по мере необходимости, уточнили в компании.
Премьера картины запланирована на 29 июля 2022 года. В съемках фильма участвуют Мадс Миккельсен, Бойд Холбрук, Фиби Уоллер-Бридж и другие.
Стивен Спилберг, снимавший предыдущие части серии, является одним из продюсеров проекта. Композитором, который напишет музыку к новому "Индиане Джонсу", стал Джон Уильямс. Он работал над каждой из предыдущих частей.
Четвертый фильм франшизы, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа", вышел в 2008 году.