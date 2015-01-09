​Известный актер из "Звездных войн" умер прямо на сцене

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Актер, известный по блокбастерам "Лара Крофт", "Начало", "Бэтмен", "Звездные войны", умер во время репетиции, на сцене. Имя звезды - Хан Бонфилс.

Как передает Report, 43-летний актер упал на сцене лондонского театра Craft Theatre во время репетиции "Ада" Данте. Члены труппы, а затем и прибывший на место происшествия медперсонал пытались реанимировать актера, но спасти жизнь Бонфилсу так и не удалось.

Представитель театра заявил, что все сотрудники театра в шоке от произошедшего, смерть Бонфилса стала для них настоящей трагедией. "Такая внезапная потеря — большая трагедия, и нам его будет очень не хватать", - сообщили в театре.