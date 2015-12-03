​Гюллю Мурадова создала образ Лейли на сцене Театра оперы и балета

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представили оперу великого Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Как сообщает Report, на этот раз роль Лейли исполнила молодая талантливая ханенде Гюллю Мурадова. В роли Меджнуна выступил заслуженный артист Сабухи Ибаев. Режиссер постановки - главный режиссер Театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

В числе гостей были известные деятели науки и культуры Азербайджана.

Отметим, что постановка посвящена 75-летию народного артиста, покойного ханенде Бабы Махмудоглу.