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    ​Гюллю Мурадова создала образ Лейли на сцене Театра оперы и балета

    Постановка посвящена 75-летию народного артиста, покойного ханенде Бабы Махмудоглу

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета представили оперу великого Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун". 

    Как сообщает Report, на этот раз роль Лейли исполнила молодая талантливая ханенде Гюллю Мурадова. В роли Меджнуна выступил заслуженный артист Сабухи Ибаев. Режиссер постановки - главный режиссер Театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

    В числе гостей были известные деятели науки и культуры Азербайджана.

    Отметим, что постановка посвящена 75-летию народного артиста, покойного ханенде Бабы Махмудоглу. 

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