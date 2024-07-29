Гянджинский театр удостоен международной награды в Португалии

Гянджинский государственный национальный драматический театр удостоен награды на фестивале в Португалии.
Как сообщает западное бюро Report, Гянджинский театр представлял Азербайджан на III Международном театральном фестивале MIT-2024, организованном совместно Евразийским союзом театров, Министерством культуры Португалии, Театральной труппой и муниципалитетом города Брага.
Гянджинский государственный национальный драматический театр удостоен награды "гран-при" за постановку спектакля "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско.