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Гянджинский театр удостоен международной награды в Португалии

Гянджинский театр удостоен международной награды в Португалии Гянджинский государственный национальный драматический театр удостоен награды на фестивале в Португалии.
Искусство
29 июля 2024 г. 10:36
Гянджинский театр удостоен международной награды в Португалии

Гянджинский государственный национальный драматический театр удостоен награды на фестивале в Португалии.

Как сообщает западное бюро Report, Гянджинский театр представлял Азербайджан на III Международном театральном фестивале MIT-2024, организованном совместно Евразийским союзом театров, Министерством культуры Португалии, Театральной труппой и муниципалитетом города Брага.

Гянджинский государственный национальный драматический театр удостоен награды "гран-при" за постановку спектакля "Король умирает" по пьесе Эжена Ионеско.

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Версия на азербайджанском языке Gəncə teatrı Portuqaliyada beynəlxalq mükafata layiq görülüb

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