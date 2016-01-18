Гянджинский театр примет участие на фестивале в Украине

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Гянджинский государственный драматический театр приглашен на предстоящий в Днепродзержинске фестиваль "Классика сегодня".

Об этом Report сообщил директор театра Али Гасымов.

По его словам, на предстоящем 23 мая в Украине фестивале театр представит спектакль по произведению Джалила Мамедгулузаде "Сборище сумасшедших".

А.Гасымов заявил, что из Азербайджана на мероприятии будет участвовать лишь гянджинский театр: "Ожидается также участие Гянджинского государственного драматического театра на предстоящем в турецком городе Конья международном фестивале "Min nəfəs, bir səs". Вопрос участия нашего театра на фестивале в Украине уже решен. Что же касается фестивале в Конье, мы отправили видеозапись двух спектаклей и необходимую информацию. Пока наше участие на фестивале в Конье не подтверждено. В случае нашего участия на предстоящем в Турции 20-30 апреля фестивале, планируем представить поставленный Вагифом Шарифовым спектакль по мотивам произведения Эльчина "Убийца" ("Qatil") и подготовленный Эльшадом Ахмедовым спектакль по произведению Тургая Нар "Игра Шахерезады" ("Şəhrizadın oyunu").