​Гянджинский драматический театр представит в Баку спектакль "Сборище сумасшедших"

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Гянджинский государственный драматический театр готовится к гастролям в Баку. Театральная труппа представит столичным зрителям трагикомедию Джалила Мамедкулизаде "Сборище сумасшедших".

Как сообщает Report, показ запланирован на 15 декабря в Русском драматическом театре имени С.Вургуна.

Отметим, что спектакль поставлен главным режиссером Гянджинского государственного драматического театра Ирадой Гезаловой.

В главных ролях - народная артистка Парвана Гурбанова, заслуженные артисты Ильхам Гусейнов, Эльхан Аббасов, Рамиз Велиев, актеры Салам Исмаилов, Севда Оруждева, Васиф Исмаилов и другие.

Художник - Эльнур Ахундов.

Напомним, что произведение Джалила Мамедкулизаде "Сборище сумасшедших" написано в 1927 году.