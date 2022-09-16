Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей

Азербайджанский бренд адаптированной одежды для людей с ограниченными возможностями Kekalove планирует создать цепочку поставок для продажи продукции в западных странах.

Азербайджанский бренд адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями Kekalove планирует создать цепочку поставок для продажи продукции в западных странах.

Как передает Report, об этом сообщает Guardian.

Отмечается, что компания в настоящее время также налаживает сотрудничество с представителями и дизайнерами одежды в Грузии, Турции и Узбекистане - странах с “похожими экосистемами для людей с ограниченными возможностями”. В этом году команда планирует провести серию показов в каждой из этих стран, и моделями на них выступят люди с ограниченными возможностями. “Это поможет нам лучше понять, как мода может соединить инвалидность и географические культурные аспекты”, - отмечает создатель компании Магомед Кекалов.

Вдохновившись своей бабушкой, которая плохо видела, и годом, проведенным в американской семье, которая ухаживала за детьми-инвалидами, Кекалов решает создавать адаптивную одежду. На одном из показов коллекции участвовала первая азербайджанская спортсменка-паралимпийка Зиньят Велиева, прошедшая квалификацию на Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне по стрельбе из лука. Ее муж также потерял ногу, наступив на мину во время первой Карабахской войны.

Кекалов считает, что те, кто выходят на подиум, чувствуют себя более уверенно в своем теле. “Они уходят от стигматизации тела, и это главная причина, по которой мы это делаем”, - говорит он.

Таким образом, уже проведено 3 показа мод, первые два из которых состоялись в прошлом году.