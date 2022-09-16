О нас

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей Азербайджанский бренд адаптированной одежды для людей с ограниченными возможностями Kekalove планирует создать цепочку поставок для продажи продукции в западных странах.
Искусство
16 сентября 2022 г. 10:46
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей

Азербайджанский бренд адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями Kekalove планирует создать цепочку поставок для продажи продукции в западных странах.

Как передает Report, об этом сообщает Guardian.

Отмечается, что компания в настоящее время также налаживает сотрудничество с представителями и дизайнерами одежды в Грузии, Турции и Узбекистане - странах с “похожими экосистемами для людей с ограниченными возможностями”. В этом году команда планирует провести серию показов в каждой из этих стран, и моделями на них выступят люди с ограниченными возможностями. “Это поможет нам лучше понять, как мода может соединить инвалидность и географические культурные аспекты”, - отмечает создатель компании Магомед Кекалов.

Вдохновившись своей бабушкой, которая плохо видела, и годом, проведенным в американской семье, которая ухаживала за детьми-инвалидами, Кекалов решает создавать адаптивную одежду. На одном из показов коллекции участвовала первая азербайджанская спортсменка-паралимпийка Зиньят Велиева, прошедшая квалификацию на Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне по стрельбе из лука. Ее муж также потерял ногу, наступив на мину во время первой Карабахской войны.

Кекалов считает, что те, кто выходят на подиум, чувствуют себя более уверенно в своем теле. “Они уходят от стигматизации тела, и это главная причина, по которой мы это делаем”, - говорит он.

Таким образом, уже проведено 3 показа мод, первые два из которых состоялись в прошлом году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке The Guardian: Azerbaijani adaptive clothing brand plans to hold fashion shows abroad

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает справедливую позицию Пакистана по Джамму и Кашмиру
16 сентября 2022 г. 10:21
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с премьер-министром Пакистана
16 сентября 2022 г. 08:56
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном
15 сентября 2022 г. 23:05
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
Генеральный секретариат ОИС выразил серьезную обеспокоенность военной провокацией Армении
15 сентября 2022 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Самарканде с председателем КНР
15 сентября 2022 г. 21:22
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
Еще 21 военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана стал шехидом
15 сентября 2022 г. 13:25
В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi