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Грузинский театр находится с гастролями в Азербайджане

Грузинский театр находится с гастролями в Азербайджане

5 апреля в 19:00 в Академическом национальном драматическом театре будет представлен спектакль "Медея против Эврипида". 

Как сообщили Report в театре, режиссер спектакля, поставленного в Профессиональном государственном драматическом театре Месхети (Ахалчихи) Грузии по одноименной пьесе Жанри Кашия, - Георгий Шалуташвили. 

Отметим, что постановка представлена в рамках меморандума, подписанного 14 ноября 2018 года между Союзом театральных деятелей Азербайджана и Театральным обществом Грузии. 

Меморандум, служащий развитию культурных связей между Азербайджаном и Грузией, представляет важное значение с точки зрения дальнейшего взаимного сотрудничества между театрами.

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