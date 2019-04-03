Грузинский театр находится с гастролями в Азербайджане

5 апреля в 19:00 в Академическом национальном драматическом театре будет представлен спектакль "Медея против Эврипида".

Как сообщили Report в театре, режиссер спектакля, поставленного в Профессиональном государственном драматическом театре Месхети (Ахалчихи) Грузии по одноименной пьесе Жанри Кашия, - Георгий Шалуташвили.

Отметим, что постановка представлена в рамках меморандума, подписанного 14 ноября 2018 года между Союзом театральных деятелей Азербайджана и Театральным обществом Грузии.

Меморандум, служащий развитию культурных связей между Азербайджаном и Грузией, представляет важное значение с точки зрения дальнейшего взаимного сотрудничества между театрами.