 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузинский театр едет в Баку

    ​Театр выступит со спектаклем Королевская корова

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Профессиональный государственный молодежный театр Грузии 19-22 мая будет гостем Азербайджанского государственного театра юного зрителя.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, гости выступят со спектаклем Л.Титовой и А.Староторжского "Королевская корова".

    Режиссер-постановщик спектакля - Гурам Брегадзе, художник - Ломгул Мурусидзе, хореограф - Гия Маргания, музыкальный оформитель - Зураб Ингороква.

    В ролях – Сергей Шведков, Тамара Цквитинидзе, Нино Мумладзе, Ден Хлыбов, Анна Леява, Эдмон Габедава, Алексей Лобов, Николай Доний, Леван Гвазава.

    В ходе гастролей предусматривается культурная программа, в рамках которой сотрудники ТЮЗа ознакомят гостей с достопримечательностями столицы.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi