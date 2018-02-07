Грузинский режиссер посетил Музыкальный театр

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный музыкальный театр посетил главный режиссер Тбилисского государственного драматического театра имени Сандро Ахметели, известный мастер театрального искусства Грузии Ираклий Гогия.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, на встрече с директором Музыкального театра Алигисметом Лалаевым обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между театрами двух стран, организации взаимных гастролей и др.

И.Гогия предложил создать тесное сотрудничество между возглавляемым им театром и ведущими театрами Азербайджана и тюркоязычных стран. Затем он посмотрел поставленную в театре пьесу "Моя вина" ("Mənim günahım") по одноименной пьесе великого драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева.