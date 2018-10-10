Грузинский герой фильма "День рождения": В наше время также много таких людей, как Али - ИНТЕРВЬЮ

"Продавцы думали, что я азербайджанец и говорили со мной по-азербайджански, я же беседовал с ними на русском языке"

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В этом году исполняется 41 год фильму "День рождения", считающемуся жемчужиной национального азербайджанского кино, снятому видным кинорежиссером, народным артистом Расимом Оджаговым. Создавший образ главного героя экранного произведения Али заслуженный артист Грузии Давид Уплисашвили недавно исполнил в театре Руставели главную роль в спектакле "Юлий Цезарь", поставленном народным артистом СССР, режиссером Робертом Стуруа.

Корреспондент грузинского бюро Report пронаблюдал за репетициями спектакля и взял интервью у Давида Уплисашвили.

- Не было ли трудно воплотить образ азербайджанца в фильме "День рождения"?

- Нет. Не возникло никаких трудностей. В удачном создании образа Али велика роль покойного кинорежиссера Расима Оджагова. Я всегда вспоминаю его как дорого человека. Он мне очень помог создать характер Али.

Мы снимали на ленту встречу в фильме Али с другим главным героем Мустафой. Для этого мы вошли в квартиру в одном здании. Я был в гриме. Проживающий в квартире человек начал говорить со мной по-азербайджански. Ему сказали, что я грузин. В ответ его реакция была: "Как это грузин? Он настоящий азербайджанец!".

Сцена фильма на базаре, когда Али искал рыбу, снималась скрытно. Продавцы думали, что я азербайджанец и говорили со мной по-азербайджански. Я же беседовал с ними на русском языке.

- Как по-вашему, в чем секрет того, что фильм "День рождения" до сих пор так любим?

- В первую очередь фильм повествует о жизни простых людей, и в наше время также много таких людей, как Али. Поэтому основная тема фильма, происходящие там события, отношения между людьми актуальны по сей день.

- Есть ли у Вас интересные воспоминания, связанные со съемками фильма?

- Воспоминаний много. Я помню, что при съемках последнего эпизода фильма Али должен был играть на гармони. Я же не умел играть на гармони. Расим Оджагов пригласил известного азербайджанского исполнителя на гармони. К сожалению, я не помню его имени. Он мне 2-3 раза показал, как играть на инструменте. Я за ним внимательно следил. На съемочной площадке мне дали гармонь, и эпизод был успешно снят за три дубля.

В целом, Расим Оджагов создал на съемочной площадке такую атмосферу, что вся команда была как одна семья. У всего творческого состава были очень дружеские и добрые отношения. Никто не выделял меня из-за того, что я грузин.

- Что изменил в вашей жизни фильм "День рождения"?

- За образ Али я удостоен Госпремии Азербайджана, и очень благодарен за это. Самое главное, я завел очень хороших друзей в Баку. Баку я сильно люблю как свой родной город.

- Когда вы были в Азербайджане в последний раз?

- Год назад я был в Баку с гастролями. Баку очень красивый город. Жители там очень жизнерадостные. Баку стал светским городом, это меня очень радует.

Дома, когда по азербайджанским телеканалам показывают местное кино или спектакли, я обязательно смотрю. Хоть не понимаю язык, смотрю за игрой актеров. А вдруг меня вновь пригласят сниматься в Азербайджане?! Я должен быть готов к этому (смеется). После фильма "День рождения" я не получал предложения из Азербайджана. Если поступит предложение, думаю, я приму его.

- Как по-вашему, если снимут продолжение фильма "День рождения", как его воспримут зрители?

- Я несколько раз предлагал это. Живы я, Гаджи Исмайлов, Шафига Мамедова, Шукюфа Юсупова. Если напишут сценарий и выделят материальные средства, конечно же можно снять продолжение фильма. Азербайджан и Грузия могут совместно снять этот фильм. Я уверен, что зрителям будет интересна жизнь Али и других героев спустя 40 лет. Если бы Расим Оджагов был жив, обязательно снял бы продолжение фильма "День рождения".